Anodyne 2: Mischung aus Dungeon Crawler in 2D und 3D-Erkundung soll im Mai 2019 erscheinen - 4Players.de

Analgesic Productions haben einen Nachfolger zu Anodyne angekündigt, der im Mai 2019 erscheinen soll. Ein genaues Releasedatum gibt es nach Angaben bei PC Gamer genauso wenig wie Plattformen, auf denen Anodyne 2: Return to Dust veröffentlicht werden soll. Der PC gilt als sehr wahrscheinlich, da schon der Vorgänger neben Android und iOS auf der Plattform erschien.Dabei wird sich der zweite Teil mitunter deutlich von seinem Vorgänger unterscheiden: Zwar wird man die Dungeons immer noch aus der 2D-Perspektive erkunden, doch wird es auch Sektionen geben, in denen man eine 3D-Welt erkundet.Die Spielfigur Nova kann sich in ein Vehikel verwandeln, so dass es neben Plattform- und Kampfeinlagen auch noch Fahrsequenzen zu meistern gilt. Die Aufgabe besteht darin, sich im Land New Theland auf die Suche nach Nano-Staub zu begeben, den man zu einem myteriösen Gebilde naben "Center" recyceln muss.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer