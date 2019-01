Harvester of Dreams: Surreales Steampunk-Zeppelin-Adventure erinnert an The 7th Guest - 4Players.de

Eigentlich wollte Christian Waadt sein klassisches Adventure Harvester of Dreams für die Ouya-Konsole entwickeln, doch mittlerweile ist es laut seiner Pressemitteilung zu spät dafür. Stattdessen ist die erste Episode seines surreale Rätsel-Trips durch ein Luftschiff jüngst für Windows, Linux, Mac und Android (in Bälde für NVIDIA Shield) veröffentlicht worden. Das an 3D-Klassiker angelehnte Design dürfte manch einen an Titel wie The Seventh Guest erinnern:"Erinnerst Du dich noch an die OUYA Spielkonsole? Es sollte den gewöhnlichen Menschen ermöglichen, eigene Spiele zu erschaffen und auf einer Konsole zu veröffentlichen. Mich haben sie damit erfolgreich um den Finger gewickelt. Dies markierte also 2012 den Startpunkt der Harvester of Dreams-Entwicklung. Sieben Jahre später ist es nun endlich fertig, viel zu spät für die OUYA. Allerdings hat es sich trotzdem zu einem PC- und Konsolenspiel entwickelt. Harvester of Dreams: Episode 1 ist ein first-person, point & click Adventure-Spiel (ja, ich bin deutsch) mit Steampunk-Grafik, großartigen Nachwuchs-Sprechern, Rätseln und versteckten Features, die es zu entdecken gilt. Trotz des Namens, ist nicht in Episoden aufgeteilt, sondern als erster Teil einer Trilogie zu sehen.

Eine Spielzeit von ca. 2 Stunden.

Eine Reise in die Welt des Steampunk.

Viele interessante Räume und Orte, die erkundet werden wollen.

Ein paar herausfordernde Rätsel.

Deutsche und englische (und irische) Sprecher.

Deutsche, englische, spanische und französische Untertitel.

Retro 3D Grafik-Modus.

Das Spiel ist aktull erhältlich für Windows, Linux, Mac und Android (für NVIDIA Shield).

https://store.steampowered.com/app/772060

https://sekuta.itch.io/harvester-of-dreams-episode-1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChristianWaadt.HoD1

http://hod-game.com/media/