Warhammer Age of Sigmar: Champions: Sammelkartenspiel wird für PC, Mac und Switch umgesetzt - 4Players.de

PlayFusion und Games Workshop werden das erfolgreiche Sammelkartenspiel Warhammer Age of Sigmar: Champions auch auf Nintendo Switch (1. Quartal 2019) und via Steam für PC/Mac (Februar 2019) veröffentlichen. Bislang gab es lediglich digitale Umsetzungen für Handys und Tablets ( zur Website )."Mit dem überwältigenden Erfolg des physischen und digitalen Spiels, mit 20.000.000 verkauften physischen Karten und über 1.000.000 gespielten digitalen Spielen überzeugt, wimmelt es in den Mortal Realms nur so von Champions, die es herauszufordern gilt. Warhammer Age of Sigmar: Champions ist ein modernes Sammelkartenspiel, das ein verbindendes Spielerlebnis bietet; durch die Mischung von physischen und digitalen Kartensammlungen können die Spieler physische Karten in ihre Sammlung einscannen, um sie einzufordern und mit ihnen das Schlachtfeld zu erobern", schreiben die Entwickler."Das Team ist sehr erfreut über die Möglichkeit, Warhammer Champions einem neuen Publikum und neuen Plattformen zugänglich zu machen", sagte Mark Gerhard, CEO und Mitbegründer von PlayFusion. "Die Resonanz auf das physische und digitale Spiel war bereits unglaublich, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie es zu neuen Höhen aufsteigt. Mit der Veröffentlichung unserer Set 2-Karten in Onslaught und einer ganzen Reihe neuer Features, die wir geplant haben, wird es immer etwas Neues zu entdecken geben."Man erlernt das Handwerk im Tutorial und kann gegen die KI oder andere Spieler im Casual-Modus, in den KI-Herausforderungen und in "Erzählkampagnen" spielen. Auch Ranglistenspiele werden versprochen. "Nimm die individuell gefertigten Decks von einer der vier großen Allianzen und fordere Freund oder Feind auf der ganzen Welt und auf allen Plattformen heraus", heißt es. Neue Inhalte sollen regelmäßig hinzugefügt werden.Letztes aktuelles Video: Onslaught Cinematic Trailer