Volcanoids: Steampunk-Überlebenskampf mit Lavahöhlen und riesigen Maschinen startet im Early Access - 4Players.de

Rauchendes Vulkangestein, abenteuerliche Riesenbohrer und mechanische Wesen bestimmen das Artdesign von Volcanoids. Das Survival-Abenteuer im Steampunk-Design ist am Dienstag in Steams Early Access erschienen und ist dort für 16,79 Euro zu haben. Die finale Fassung soll laut Entwickler Volcanoid in zwei Jahren fertig werden. Hier ein erster Blick auf bewegte Bilder aus der fremdartigen Welt:"Volcanoids is a first-person, base building survival game set in the steampunk era where humans and technology meet. Explore a volcanic island, operating giant drills and enduring eruptions triggered by mechanical beings."