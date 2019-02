Dr. Mario World: Nintendo kündigt Mobilspiel in Kooperation mit LINE und NHN an - 4Players.de

Mario streift sich wieder den weißen Kittel über! Das weltweite Erscheinungsdatum für Dr. Mario World ist für Frühsommer 2019 geplant. #DrMario



â–º https://t.co/XxagXIF68C pic.twitter.com/e99ndQe7xy — Nintendo DE (@NintendoDE) 1. Februar 2019

Japan, Taiwan, Thailand und Indonesien aktiv, möchte aber expandieren.

Nintendo tut sich mit mit dem asiatischen Mobilspielehersteller LINE zusammen, um einen neuen Teil von Marios Arzt-Knobler zu entwickeln: Dr. Mario World soll im Frühsommer 2019 für iOS und Android erscheinen. Auch die südkoreanische Spielefirma NHN ist laut Nintendo an der Entwicklung beteiligt.Die Pressemitteilung erwähnt namentlich vorerst nur die Märkte Japan und USA. Da zum Launch insgesamt 60 Länder/Regionen bedient werden sollen, ist es aber wahrscheinlich, dass auch Deutschland und Europa von Beginn an dabei sind. Laut Nintendos hiesigem Twitter-Account ist das "weltweite Erscheinungsdatum für Dr. Mario World (...) für Frühsommer 2019 geplant". Nintendo Deutschland konnte uns auf Nachfrage allerdings noch keine konkreten Regionen nennen.Bereits bekannt ist, dass es sich um einen "herunterladbaren Titel mit optionalen Zusatzkäufen" handeln wird. Inhaltlich geht Nintendo noch nicht näher aufs Spiel ein. Frühere Serienteile orientierten sich am typischen Steinchenknobler-Prinzip - ähnlich wie in Tetris , Columns oder Candy Crush Saga . LINE ist bislang in