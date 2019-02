Apex Legends: Battle Royale im Titanfall-Universum auf Free-to-play-Basis von Respawn Entertainment - 4Players.de

Aktualisierung vom 04. Februar 2019, 10:58 Uhr:

I want to clarify, 8am pst starts the @PlayApex teaser stream. It’s super cool, but it leads up to the full reveal of everything at noon. So you probably don’t have to call in sick, just fake food poisoning at lunch and go home early.https://t.co/LsOnVwY35B — Vince Zampella (@VinceZampella) 4. Februar 2019

Ursprüngliche Meldung vom 02. Februar 2019, 16:09 Uhr:

One top BR streamer/player provided their thoughts



"The game definitely has A LOT of potential. I don't think it'll get old fast either. Was sad to leave when the time was up and I can't really say that about any new games in this game drought. I'm excited to see where it goes." — Rod Breslau (@Slasher) 2. Februar 2019

Vince Zampella (Co-CEO von Respawn) hat bestätigt, dass sie an Apex Legends arbeiten. Um 17 Uhr (8 am PST) wollen sie einen Teaser-Livestream bei Twitch starten. Die eigentliche Präsentation des Spiels soll dann mehrere Stunden später (gegen Mittag; Pacific Standard Time) folgen - höchstwahrscheinlich 21 Uhr hierzulande.Wenn man aktuellen Gerüchten Glauben schenken darf, dann werden Respawn Entertainment (Titanfall) und Electronic Arts am 4. Februar 2019 das Free-to-play-Spiel Apex Legends auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Es soll unter Umständen an diesem Wochenende angekündigt werden. Apex Legends wird als ein Battle-Royale-Spiel mit Helden aus Titanfall beschrieben, aber (noch) ohne Titans.Apex Legends wird unterschiedliche Klassen bzw. Helden mit einzigartigen Fähigkeiten umfassen. Maximal 60 Spieler sollen pro Server möglich sein. Die maximale Gruppengröße soll drei Spieler pro Team betragen. Das Trio soll sich mit verschiedenen Helden gegenseitig unterstützen bzw. ergänzen können. Apex Legends wird wie Titanfall und Titanfall 2 auf einer modifizierten Version der Source Engine von Valve Software laufen. Die Tiefe der Anpassungsmöglichkeiten der Charaktere wird mit Rainbow Six Siege verglichen. Mikrotransaktionen und Lootboxen für kosmetische Gegenstände sollen vorhanden sein - wie bei Overwatch.Einige eSportler und Battle-Royale-Streamer konnten das Spiel bereits vor einigen Tagen anspielen und waren laut Informationen von Red Breslau "durchaus angetan" von Apex Legends. Er zitiert einen Spieler: "Das Spiel hat definitiv viel Potenzial. Ich glaube nicht, dass es schnell langweilig werden wird."Das Spiel soll mit 60 fps laufen (auch auf Konsolen) und einige Parcours-Elemente bieten. Wallruns sollen in der aktuellen Version bisher fehlen. Ein Tutorial-Modus soll den Einstieg erleichtern. Eine offizielle Ankündigung steht bisher aus.Quellen: Comicbook Red Breslau und ZhugeEX