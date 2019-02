Apex Legends: War einst einmal Titanfall 3 - 4Players.de

Was einst einmal Titanfall 3 war, ist nun Apex Legends , dies verrieten die Mitarbeiter von Respawn Entertainment beim Launch-Event des Battle-Royale-Shooters. Auch der für gewöhnlich gut informiert Jason Schreier von Kotaku schrieb, dass Titanfall 3 ursprünglich in Produktion war und aufgrund der Sorge über das Alter der grundlegenden Source Engine für Ende 2018 geplant war. Im Laufe der Entwicklung hätte sich Titanfalls 3 dann sukzessive in Apex Legends verwandelt. Neben Apex Legends arbeitet Respawn weiter an Star Wars: Jedi Fallen Order . Titanfall 3 befindet sich aktuell nicht Entwicklung.Drew McCoy (Lead Producer) sagte bei Eurogamer : "Die Welt denkt, dass wir Titanfall 3 machen und das war es nicht - [Apex Legends] ist, was wir machen. Statt ein skeptisches Publikum monatelang mit Trailern und Previews zu überzeugen, machen wir es genau anders: 'Lass das Spiel für sich selbst sprechen' - es ist das wirksamste Gegenmittel gegen mögliche Probleme. Wir machen einen Free-to-play-Titel, mit im Grunde genommen Lootboxen, nachdem wir von EA gekauft wurden und es ist nicht Titanfall 3. Es ist das perfekte Rezept für einen Marketingplan, der so richtig schief gehen wird, also haben wir das Spiel einfach veröffentlicht und lassen es die Spieler spielen."Über eine Switch-Version könnten sie aktuell übrigens "nicht sprechen". Gegenüber Game Informer haben die Entwickler außerdem bestätigt, dass Publisher Electronic Arts überhaupt keinen Einfluss auf die Entwicklung und die Ausrichtung des Spiels hatte. Sie bei Respawn wollten das Projekt einfach angehen und EA war bereit es zu finanzieren, obwohl es ein "riesiges Regenbogen-Fragezeichen bei den Umsatzprognosen" gab.Letztes aktuelles Video: Deep-Dive-Gameplay-Trailer