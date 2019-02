Apex Legends: Mehr als 2,5 Mio. Spieler in 24 Stunden; Roadmap und keine "Gameplay-Vorteile" gegen Geld - 4Players.de

Aktualisierung vom 06. Februar 2019, 12:25 Uhr:



Bei der Bekanntgabe des



Ursprüngliche Meldung vom 05. Februar 2019, 12:55 Uhr:



Apex Legends Bei der Bekanntgabe des Geschäftsergebnisses erklärte Publisher Electronic Arts, dass mehr als 2,5 Millionen (einzigartige) Nutzer in den ersten 24 Stunden in Apex Legends gezählt wurden. Der Trend würde klar in Richtung drei Millionen gehen. Der Höchstwert an gleichzeitig aktiven Nutzern lag bei 600.000.

I’m so overwhelmed right now, @PlayApex broke a million unique players in under 8 hours. ❤️❤️❤️



Thank you so much for showing up and being part of this with @Respawn you are amazing!! pic.twitter.com/lvNgfwwKhl — Vince Zampella (@VinceZampella) 5. Februar 2019

Apex-Münzen sind eine Premium-Währung, mit der Apex-Packs, kosmetische Objekte im Rotationsshop und neue Legenden gekauft werden können.

Herstellungsmetalle sind in Apex-Packs enthalten und können zur Herstellung bestimmter kosmetischer Objekte wie Legenden-Skins, Waffen-Skins und mehr benutzt werden.

Legenden-Token sind eine Währung, die du erhältst, wenn du deine Spielerstufe erhöhst. Legenden-Token können auch dann noch erspielt werden, wenn du durch das Sammeln von Spiel-EP die maximale Spielerstufe erreicht hast. Verwende sie im Rotationsshop, um exklusive Umfärbungen für legendäre Waffen und Legenden-Skins bzw. neue Legenden freizuschalten."

hat einen starken Start hingelegt und bereits in den ersten acht Stunden mehr als eine Million Spieler angezogen, schrieb Vince Zampella (CEO von Respawn Entertainment) via Twitter. Im Namen von Respawn bedankte er sich bei allen Spielern.Die erste Saison von Apex Legends wird im März beginnen und den Spielern die Gelegenheit geben, einen Battle Pass zu erwerben. Wie bei PUBG und Fortnite werden so kosmetische Objekte freigeschaltet, die durch Spielen errungen werden können. Apex Legends wird dieses Saison-Modell weiterverfolgen, wobei jede Saison sich einem neuen Thema widmen und neue Inhalte in Form von neuen Waffen, Legenden, Skins und mehr einführen wird. Folgende Roadmap ist derzeit vorgesehen.Darüber hinaus haben die Entwickler erneut im FAQ-Bereich klargestellt, dass man keine "Gameplay-Vorteile" gegen Geld kaufen könnte: "Nein. Wir verkaufen in Apex Legends keine Objekte, die einen Gameplay-Vorteil bringen. Wenn du den Ring betrittst, hat kein Spieler einen Vorteil auf Basis einer Geldsumme, die er dafür ausgegeben hat. Apex wird hauptsächlich über kosmetische Objekte und neue Charaktere (die aber auch erspielt werden können) finanziert." Weiter heißt es : "Apex-Packs enthalten drei Objekte (eine beliebige Kombination aus kosmetischen Objekten und Herstellungswährung). Die kosmetischen Objekte gehören einer von acht Kategorien an. Apex-Packs enthalten niemals Objekte, die einen Gameplay-Vorteil gewähren. Du erhältst Apex-Packs durch die Verbesserung deiner Spielerstufe oder den Kauf mit Premium-Währung (Apex-Münzen).Im Rotationsshop kannst du mit einer Premium-Währung namens Apex-Münzen bestimmte kosmetische Objekte und Charaktere freischalten. Außerdem ermöglicht der Rotationsshop den Einsatz von Grind-Währung (Legenden-Token) für die Freischaltung exklusiver Farbvarianten legendärer Skins, wenn du das erforderliche Objekt besitzt. Da die Objekte im Rotationsshop regelmäßig wechseln, solltest du ihn häufig aufsuchen.Der Saison 1-Kampfpass, den du mit Apex-Münzen kaufen kannst, ermöglicht Spielern die Freischaltung von exklusiven saisonalen Inhalten und Apex-Packs über das Gameplay.Es gibt in Apex Legends drei Währungen, mit denen du kosmetische Objekte und Charaktere freischalten kannst:Letztes aktuelles Video: Deep-Dive-Gameplay-Trailer