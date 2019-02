Apex Legends: Verzeichnet nach einer Woche mehr als 25 Millionen Spieler - 4Players.de

Eine Woche nach dem Launch reißt das Interesse an Apex Legends nicht ab, sondern nimmt weiter zu: Wie Respawn Entertainment und Electronic Arts melden , verzeichnet man mittlerweile mehr als 25 Millionen Spieler, von denen am Wochenende zeitweise sogar zwei Millionen gleichzeitig auf den Servern unterwegs waren. Zusammen mit der Community will Respawn weitere Ideen für den Battle-Royale-Shooter auf Free-to-play-Basis entwickeln und umsetzen.Einen ersten Ausblick gibt es bereits: So startet heute die Twitch Rivals Alex Legends Challenge, in der man bis zum 19. Februar 48 der größten Streamer dabei beobachten kann, wie sie sich im Spiel schlagen, was der Aufmerksamkeit ebenfalls einen weiteren Schub verpassen dürfte. Auch auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Apex Legends sollen die Partien übertragen werden.Passend zum Valentinstag am 14. Februar will man außerdem für einen begrenzten Zeitraum besondere Beute auf dem Schlachtfeld platzieren, die thematisch an den Tag der Liebenden angepasst wird. Darüber hinaus weist man darauf hin, dass die erste Saison im März startet und sowohl der Battle Pass als auch neue Legenden, Waffen sowie Beute ihre Premiere feiern.Letztes aktuelles Video: Week One Review Trailer