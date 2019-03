Apex Legends: Über 50 Millionen Spieler; erste Saison startet im März - 4Players.de

Ein Monat nach der Veröffentlichung von Apex Legends haben bereits mehr als 50 Millionen Spieler den Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment und Electronic Arts auf PC, PS4 und Xbox One gespielt. Die Entwickler bedankten sich für die große Unterstützung und blicken im folgenden Trailer mit einigen Statistiken auf die ersten vier Wochen zurück.Letztes aktuelles Video: 50 Millionen SpielerDie erste Saison von Apex Legends wird im März beginnen und den Spielern die Gelegenheit geben, einen Battle Pass zu erwerben. Wie bei PUBG und Fortnite werden so kosmetische Objekte freigeschaltet, die durch Spielen errungen werden können. Apex Legends wird dieses Saison-Modell weiterverfolgen, wobei jede Saison sich einem neuen Thema widmen und neue Inhalte in Form von neuen Waffen, Legenden, Skins und mehr einführen wird. Folgende Roadmap ist derzeit vorgesehen.