Apex Legends: EA hat Ninja (Tyler Blevins) angeblich eine Million Dollar für den ersten Livestream bezahlt - 4Players.de

SO happy to be back streaming for you guys! Going live, playing the Apex Legend Battle Royal! #ApexPartner https://t.co/QC3Dpr8MTr — Ninja 🇺🇸 (@Ninja) 5. Februar 2019

Tyler Blevins, besser bekannt als Ninja, soll laut Reuters ungefähr eine Million Dollar (Sponsoring) von Electronic Arts erhalten haben, um Apex Legends pünktlich zur Veröffentlichung am 5. Februar zu spielen und es mit seinen 13 Millionen Followern zu teilen. Die Summe bezog sich ausschließlich auf den Stream für den 5. Februar.Sein erster Stream beinhaltete den Hashtag "#ApexPartner", um zu verdeutlichen, dass er für den Livestream bezahlt wurde. Sein nächster Stream mit dem Titel "Apex Legends today | This is not a ad anymore.... Game is just fun !" machte es noch deutlicher, da er selbst schrieb, dass der Stream nun keine Werbung mehr sei, da das Spiel "einfach Spaß machen" würde. Bis zum 19. Februar spielte und twitterte er regelmäßig Apex Legends, bis dann wieder Fortnite in den Vordergrund rückte - abgesehen von einer Apex-Promo-Aktion rund um Spider-Man: Into the Spider-Verse. Electronic Arts hatte auch Shroud (ca. sechs Millionen Follower bei Twitch) für Apex Legends bezahlt. Details zu diesem Deal sind aber nicht ans Tageslicht bekommen.Kevin Knocke, Vize-Präsident des eSport-Netzwerks ReKTGLobal, lobte das konsequente Vorgehen von EA: "Sie haben eine ziemlich umfassende Arbeit geleistet, um alle relevanten Influencer des Genres zusammenzubekommen. Das Abgreifen der Top-Influencer war wirklich gut koordiniert und ist im eSport-Bereich bisher unerreicht."Die Investition hat sich für Electronic Arts wohl ausgezahlt. Denn in den ersten drei Tagen hatten sich über 10 Mio. Spieler den Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment angeschaut. Ein Monat nach Release hatten bereits mehr als 50 Millionen Spieler den Battle-Royale-Shooter gespielt. Derweil wird die erste Saison (inkl. Battle Pass für ca. 10 Euro) wohl in den nächsten Tagen angepfiffen.Letztes aktuelles Video: 50 Millionen Spieler