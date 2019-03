Apex Legends: Überblick: Erste Saison, Battle Pass und die neue Legende "Octane" - 4Players.de

Respawn Entertainment und Electronic Arts haben die erste Saison "Wildes Grenzland" in Apex Legends eingeläutet. Die Saison, der Battle Pass und die neue Legende "Octane" werden in den folgenden drei Videos vorgestellt.Die Entwickler stellen den Neuling Octane folgendermaßen vor: "Wildes Grenzland beginnt mit der Ankunft von Octane, einem Adrenalin-Junkie auf der Suche nach Action. Mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit und Selbstheilung behält er stets ein hohes Tempo bei und kann seine Gegner mit seiner ultimativen Sprungkissen-Fähigkeit von oben ausschalten. Oder um es in seinen eigenen Worten zu sagen: 'Bis ihr mich kommen seht, bin ich schon wieder weg und ihr seid erledigt.'"Mit dem Battle Pass wird man "jede Menge saisonale Objekte" freischalten können. Hierzu gehören Waffen-Skins, Banner-Rahmen, EP-Boosts usw. Jede Stufe, die man in Saison 1 erreicht, schaltet eine Battle-Pass-Belohnung frei. Im Laufe der Saison können mehr als 100 Belohnungen gesammlt werden. Der Battle Pass kann im Ingame-Shop für 950 Apex-Münzen gekauft werden (knapp 10 Euro). Für 2.800 Apex-Münzen lassen sich 25 Battle-Pass-Stufen inkl. Belohnungen freikaufen. Käufer erhalten ebenfalls drei thematische "Wildes Grenzland" Legenden-Skins. Wenn man den Battle Pass nicht kauft, erhält man Zugriff auf folgende, kostenlose Objekte.Letztes aktuelles Video: Saison 1 Battle Pass Trailer