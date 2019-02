Aschenputtel - Ein interaktives Märchen: Digitales Märchen für Kinder vom Indie-Studio Golden Orb - 4Players.de

Screenshot - Aschenputtel - Ein interaktives Märchen (Android) Screenshot - Aschenputtel - Ein interaktives Märchen (Android) Screenshot - Aschenputtel - Ein interaktives Märchen (Android) Screenshot - Aschenputtel - Ein interaktives Märchen (Android) Screenshot - Aschenputtel - Ein interaktives Märchen (Android) Screenshot - Aschenputtel - Ein interaktives Märchen (Android) Screenshot - Aschenputtel - Ein interaktives Märchen (Android)

Das Studio Golden Orb (zwei Indie-Entwicklerinnen aus dem Ruhrgebiet) möchte digitale Märchen für Kinder in zeitgemäßer Darstellung entwickeln. Ihr erstes Spiel Aschenputtel - Ein interaktives Märchen erschien im August 2018 für mobile Geräte - es erhielt eine TOMMI-Nominierung (Kindersoftwarepreis) und wurde mit dem Ubisoft Blue Byte Newcomer Award im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreises 2018 ausgezeichnet. Das spielbare Märchen ist mittlerweile auch für Switch (4,99 Euro) erhältlich und soll im Februar 2019 für PC und Xbox One umgesetzt werden. Außerdem befindet sich ein neues Spiel für Switch in Entwicklung, das umfangreicher ausfallen soll. Produktbeschreibung : "Erkunde die magische Welt, in der Aschenputtel lebt, füttere Tauben, verbünde dich mit dem Wachhund des Schlosses (ein stattlicher Zwergspitz) und rette den Prinzen in diesem niedlichen Abenteuer für Märchenliebhaber jedweden Alters! Treffe auf liebenswürdige Charaktere, die aufzeigen, dass Schönheit nicht durch das Erfüllen verbreiteter, überzogener Ideale entsteht. Zusätzlich zu der interaktiven Geschichte und ihren kleinen Rätseln kannst du dich an ein paar Minispielen erfreuen, die nahtlos in die Erzählung integriert sind. Werbeanzeigen und In-Game-Kaufoptionen gehen dir auf den Keks? Wunderbar, geht uns genauso, weshalb du keins von beidem in diesem Spiel finden wirst. Ebenso wenig wirst du Darstellung von Gewalt und Links finden, die aus dem Spiel herausführen. Somit eignet sich das Spiel auch für sehr junge Kinder, zumal die professionellen Sprecher Sky du Mont, Lisa Pitt und Geoffrey Steinherz dem Erzähler sowie den Charakteren ihre wundervollen Stimmen leihen. Lesefähigkeiten sind nicht nötig, um der Geschichte zu folgen."Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer