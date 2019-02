Helheim: Hack'n'Slash-Abenteuer in nordischer Sci-Fi-Unterwelt steht bereit - 4Players.de

Screenshot - Helheim (PC) Screenshot - Helheim (PC) Screenshot - Helheim (PC) Screenshot - Helheim (PC) Screenshot - Helheim (PC)

Das Turiner Entwicklerstudio Not a Number und der italienische Indie-Publisher 34BigThings haben Helheim am 1. Februar 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird das in eine nordische Sci-Fi-Unterwelt entführende Hack'n'Slash-Abenteuer noch bis zum 8. Februar mit zehn Prozent Rabatt angeboten (8,99 Euro statt 9,99 Euro). Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer