Necken: Folkloristisches Roguelite in den Early Access gestartet - 4Players.de

Der schwedische Indie-Entwickler Jocce Marklund alais Joccish hat sein auf schwedischer Folklore basiernedes 2D-Roguelite Necken am 1. Februar 2019 in den Early Access auf Steam geschickt, wo es in zwei bis vier Monaten den letzten Feinschliff erhalten soll. Der Preis des auch auf Itch.io und Game Jolt vertretenen Titels beträgt aktuell 12,49 Euro. Hier eine Kostprobe des Erkundens, Sammelns und Craftens in den prozedural generierten Wäldern:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer