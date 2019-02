Asgard's Wrath: Action-Rollenspiel soll 2019 exklusiv für Oculus Rift erscheinen - 4Players.de

Screenshot - Asgard's Wrath (OculusRift) Screenshot - Asgard's Wrath (OculusRift) Screenshot - Asgard's Wrath (OculusRift) Screenshot - Asgard's Wrath (OculusRift) Screenshot - Asgard's Wrath (OculusRift) Screenshot - Asgard's Wrath (OculusRift) Screenshot - Asgard's Wrath (OculusRift) Screenshot - Asgard's Wrath (OculusRift) Screenshot - Asgard's Wrath (OculusRift)

Sanzaru Games hat das Action-Rollenspiel Asgard's Wrath angekündigt, das in diesem Jahr exklusiv für Oculus Rift erscheinen und die nordische Mythologie thematisieren soll. Dabei schlüpft man in die Rolle nordischer Götter und hat die Macht, auch Körper von Sterblichen zu übernehmen. Entsprechend erlebt man das Geschehen im Wechsel aus der Sicht einer riesigen Gottheit und dem Krieger am Boden, wobei sich beide vor allem auf Nahkampf-Action stützen.Dabei wird es auch ziemlich brutal zugehen, da nach Angaben bei UploadVR ganze Körperteile abgetrennt werden können. Dort heißt es auch, dass der Titel eine Spielzeit von mindestens 30 Stunden bieten soll, was bei VR-Spielen immer noch eine Ausnahme darstellt. Auch wird ein asynchoner Mehrspieler-Modus angedeutet, bei dem der VR-Spieler z.B. die Rolle des Gottes und ein Begleiter die Rolle des Sterblichen am Fernseher übernehmen könnte. Bestätigte Details gibt es allerdings noch nicht. Gleiches gilt für einen Releasetermin, der aktuell nur grob mit 2019 datiert wird.Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer