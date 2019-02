Skybound Games: Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape: Torment und Neverwinter Nights für Konsolen - 4Players.de

Die klassischen Rollenspiele Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Icewind Dale, Planescape: Torment und Neverwinter Nights werden in diesem Jahr auch als Konsolen-Versionen veröffentlicht. Konkrete Plattformen (PS4, Switch oder Xbox One) wurden nicht genannt. Die jeweilige Grundlage sind die erweiterten Editionen ("Enhanced Editions") von Beamdog. Skybound Games wird als Publisher fungieren. Die Spiele werden als Box-Version und als digitaler Download auf Konsole erscheinen."Diese Spiele sind ikonisch, besonders Baldur's Gate war richtungsweisend für Dungeons & Dragons-Rollenspiele", sagt Skybound Games CEO Ian Howe. "Wir sind erfreut, Beamdogs beeindruckendes Spiele-Portfolio auf die Konsolen zu bringen - sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger. Gerade als Fan von Baldur's Gate und Dungeons & Dragons bin ich begeistert, Beamdog als neuestes Mitglied der Skybound-Familie willkommen zu heißen.""Wir sind glücklich über die Partnerschaft mit Skybound und, dass all die großartigen Klassiker bald auf neuen Plattformen erscheinen werden", sagt Trent Oster, CEO von Beamdog. "Skybound hat Großartiges geleistet und bewiesen, dass sie vertrauensvoll mit Entwicklern zusammenarbeiten. Wir sind begeistert, mit solch einer talentierten Gruppe zu kooperieren."