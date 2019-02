Romans: Age of Caesar: Strategie-Onlinespiel als spiritueller Nachfolger von Stronghold Kingdoms - 4Players.de

Die Firefly Studios (Stronghold) haben mit Romans: Age of Caesar einen spirituellen Nachfolger von Stronghold Kingdoms (MMORTS: Massively Multiplayer Online Echtzeit-Strategie) angekündigt. Das Aufbaustrategie-Onlinespiel soll in diesem Jahr für PC und "Mobile Plattformen" erscheinen. Bildmaterial aus dem Spiel wurde nicht veröffentlicht. Interessierte Spieler können sich für den geschlossenen Alpha anmelden Die Entwickler erklären: "Basierend auf dem Erbe römischer Simulationsspiele hat Firefly ein Online-Aufbauspiel kreiert, in dem tausende Spieler gemeinsam die großartigen Städte Roms wieder zu Ruhm und Glanz verhelfen. (...) Romans: Age of Caesar bietet klassisches Aufbauspiel-Gameplay auf einem riesigen Online-Kontinent, der ein gemeinsames Bauen und Handeln zwischen allen Spielern ermöglicht. Mit bis zu 16 Spielern pro Stadt, gilt es für anstehende Statthalter, Güter zu teilen, Handelsrouten zu etablieren, barbarische Invasionen abzuwehren und als Team das grandiose Rom wiederaufzubauen."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer