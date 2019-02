EU-Urheberrechtsreform: Artikel 13: Streamer und EU-Politiker diskutieren auf Twitch - 4Players.de

Twitch lädt die deutschen EU-Politiker Julia Reda (Die Piratenpartei) und Tiemo Wölken (S&D) zu einem gemeinsamen Livestream mit den Streamern P4wnyhof (Deutschland) und Pala (Frankreich) ein. Der Livestream findet heute um 18 Uhr unter https://www.twitch.tv/twitch statt. Während einer "freundschaftlichen Runde" Mario Kart werden Julia Reda und Tiemo Wölken, beide Mitglieder des Europäischen Parlaments, mit P4wnyhof sowie Pala über die Auswirkungen der umstrittenen Urheberrechtsänderung (Artikel 13) diskutieren. Der Stream thematisiert insbesondere die Fragen, was Artikel 13 ist, welche mögliche Veränderungen auf Streamer und Community zukommen und was man dagegen tun kann.Bereits im im Dezember wandte sich Emmett Shear, CEO von Twitch, mit einem offenen Brief zum Thema Artikel 13 an die Creator und Community. In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Twitch unterstützt die Community mit allen Möglichkeiten und will mit dem Stream weitere Aufmerksamkeit schaffen, um sicherzustellen, dass die Abgeordneten des Europäischen Parlaments auch die Stimme und Meinung der Community in ihren Entscheidungen mit einbeziehen."