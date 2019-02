Legacy: Peter Molyneux kündigt industrielles Aufbauspiel an - 4Players.de

Nach einigen Kontroversen und einem rund zweijährigen Verschwinden aus der Öffentlichkeit hat Peter Molyneux ein neues Projekt angekündigt, das er mit seinem Studio 22Cans umsetzen möchte. Auf dem Youtube-Kanal von Red Bull Gaming stellt der Branchen-Veteran ( Populous ) sein neues Baby vor, welches von seinem ersten Spiel The Entrepeneur aus dem Jahr 1984 inspiriert wurde.Legacy soll dessen Grundidee laut Eurogamer.net weiter ausbauen: Als kleiner Erfinder startet man in seiner Garagen-Werkstatt. Dazu greifen zwei Spiel-Elemente ineinander: Im Kreativ-Part der relativ freien Werkstatt lassen sich vorgefertigte Elemente kombinieren, um alles Mögliche zu erfinden, z.B. einen Spielzeugbär, ein Telefon o.ä.An einem bestimmten Punkt blendet das Spiel aber in einen Modus um, der stärker an eine klassische Industrie-Simulation erinnert. Sobald die frühen Erfindungen in ausreichenden Stückzahlen verkauft werden, verlagert sich der Fokus auf das eigene Imperium, das Anstellen von Arbeitern, die Sicherung von Rohstoffen und den Bau von Fabriken, um mit der Nachfrage mithalten zu können. Im Laufe dieses Aufstiegs müssten auch ethische Entscheidungen getroffen werden, um als gerechter oder skrupelloser Arbeitgeber die Marktführerschaft zu erreichen.Im Video erklärt Molyneux, dass das Spiel weder Einsteiger noch erfahrene Spieler abschrecken soll. Auch der bunte Grafikstil, viele Modelle und Apparate aus der physischen Konzeptphase lassen sich dort begutachten. Ein grober Termin oder mögliche Plattformen werden noch nicht verraten. Eurogamer erwähnt allerdings, dass das Projekt gerüchteweise zuerst auf PC, iOS und Android veröffentlicht wird; später könnten weitere Plattformen folgen.