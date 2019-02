Super Mario Maker 2: Frischer Hüpfbaukasten für Switch angekündigt - 4Players.de

Im Video zu sehen ist etwa der Einsatz des Editors im Szenario von New-Super-Mario Bros U Deluxe oder auch, wie Mario mit den neuen Abhängen durch eine typische Welt von Super Mario World schliddert.



Nintendo fasst sich kurz: Ohne große Umschweife wurde in der Nintendo Direct heute Abend der Jump-n-Run-Baukasten Super Mario Maker 2 für Nintendo Switch angekündigt. Inhaltliche Infos wurden noch nicht präsentiert, es gab lediglich einen kurzen Teaser und ein Release-Datum: Im Juni 2019 soll es soweit sein.Im Video zu sehen ist etwa der Einsatz des Editors im Szenario von New-Super-Mario Bros U Deluxe oder auch, wie Mario mit den neuen Abhängen durch eine typische Welt von Super Mario World schliddert.

"In this new game, a sequel to the original Wii U™ game, players can create the Super Mario courses of their dreams, with access to even more tools, items and features, including the new ability to create slopes for the first time. Super Mario Maker 2 launches exclusively for Nintendo Switch this June."