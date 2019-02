Astral Chain: Platinum kündigt futuristisches Actionspiel an - 4Players.de

Screenshot - Astral Chain (Switch) Screenshot - Astral Chain (Switch) Screenshot - Astral Chain (Switch)

Was wirbelt so spät durch Nacht und Wind? Bayonetta ist es nicht - und doch ist Platinum Games für das schnelle Gemetzel in einer futuristischen Welt verantwortlich: In der heutigen Nintendo Direct wurde das Switch-exklusive Astral Chain vom japanischen Prestige-Studio angekündigt, womit Nintendo seine Partnerschaft also vertieft.Als Teil einer Spezialeinheit der Polizei in einer multikulturellen Stadt arbeiten die Spieler mit der "humanoiden Spezialwaffe Legion" zusammen. Schnelle Kämpfe und Erkundung sollen harmonisch ineinander übergehen. Das im Ankündigungs-Trailer zu sehene Duo soll ab dem 30. August 2019 durchstarten. Nebenbei wurde im Direct-Stream auch erwähnt, dass es bald neue Ankündigungen zu Bayonetta 3 geben soll und die Entwicklung bei diesem Projekt gut voranschreite.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer