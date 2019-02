Oninaki: Square Enix und Entwickler von I am Setsuna arbeiten an dämonischem Rollenspiel - 4Players.de

Die Macher von I am Setsuna haben ein neues Action-Rollenspiel in der Mache: in Nintendos Direct-Stream wurde Oninaki angekündigt, welches Square Enix laut Polygon.com in diesem Sommer für Switch, Windows-PC und PlayStation 4 veröffentlichen will.Der Spieler schlüpft in die Rolle eines "Watchers" namens Kagachi, der kämpft, indem er die Seelen von Dämonen "manifestiert". Letztere dienen praktisch als Klassen, die man in traditionellen Rollenspielen findet. Jeder Dämon besitzt spezielle Waffen und Fähigkeiten; Spieler können im Kampf in Echtzeit zwischen ihnen wechseln. Zwischen der Welt der Lebenden und jener der toten muss Kagachi die "Souls of the Lost" retten.