Tetris 99: Mitglieder von Nintendo Switch Online bekommen kostenloses Battle Royale mit Klötzchen - 4Players.de

Screenshot - Tetris 99 (Switch) Screenshot - Tetris 99 (Switch) Screenshot - Tetris 99 (Switch) Screenshot - Tetris 99 (Switch) Screenshot - Tetris 99 (Switch) Screenshot - Tetris 99 (Switch) Screenshot - Tetris 99 (Switch) Screenshot - Tetris 99 (Switch)

Ja, wirklich: Auch Tetris bekommt ein Battle Royale, und zwar für die Switch. Der Konsolen-Hersteller gab gestern im abendlichen Direct-Stream bekannt, dass Mitglieder des kostenpflichtigen Service Nintendo Switch Online den Titel Tetris 99 ab sofort ohne weitere Kosten herunterladen und spielen können. Zur entsprechenden eShop-Seite geht es hier 99 Spieler treten an, doch nur einer kann siegen! In TETRIS® 99 spielst du den legendären Puzzle-Klassiker, wie du ihn noch nie gesehen hast. Wirst du die richtige Strategie finden, um 98 Gegenspieler online* zu schlagen – und das gleichzeitig?! TETRIS® 99 ist erhältlich als exklusives Angebot für Mitglieder des kostenpflichtigen Nintendo Switch Online-Mitgliederservice – immerhin geht es hier darum, sich in Online-Kämpfen gegen Spieler aus aller Welt durchzusetzen. Räume Tetris-Reihen ab und setze deine Gegenspieler k. o., bis du als letzter übrig bist!Platziere die Tetriminos, die in verschiedenen Formen oben auf dem Bildschirm erscheinen, mithilfe der Richtungsknöpfe und verhindere so, dass dein Bildschirm sich bis nach oben füllt. Wenn eine ganze Reihe mit Blöcken gefüllt ist, verschwindet sie, und du erhältst Punkte. Schaffst du es, gleich vier Reihen auf einmal verschwinden zu lassen, erzielst du einen „Tetris“. Mehrere Tetris-Züge hintereinander sind der beste Weg, um deinen Gegnern gehörig einzuheizen!Wenn du zwei oder mehr Reihen gleichzeitig verschwinden lässt, schickst du Abfallblöcke an deine Gegner. Dadurch werden ihre Bildschirme mit hartnäckigen Blockaden gefüllt. Bei 98 Gegenspielern wird es vor Abfallblöcken nur so wimmeln. Aber lass dich nicht entmutigen, sondern schicke sie umgehend zurück, indem du selbst Reihen verschwinden lässt!Bevor die Abfallblöcke auf deinem Bildschirm erscheinen, erhältst du eine kleine Vorwarnung. Dabei wird auch angezeigt, wie viele Reihen an Abfallblöcken erscheinen werden, damit du dich darauf vorbereiten kannst. Mithilfe des rechten Control Sticks kannst du auch aussuchen, welcher Art von Spielern du deine eigenen Abfallblöcke schicken willst.Mit der richtigen Strategie im Hinterkopf baut es sich einfach besser! Schickst du deine Blöcke den besten Spielern? Störst du lieber die, die es fast geschafft haben? Oder schickst du Abfallblöcke direkt an die zurück, die dir ihre zugeschoben haben? Du kannst sie auch willkürlich verteilen! Finde die beste Strategie und sichere dir den Sieg! Besonders Wagemutige können auch den linken Control Stick einsetzen, um Gegner manuell ins Visier zu nehmen. Besiegte Spieler bringen dir Abzeichen ein. Je mehr von diesen du besitzt, desto größer wird deine Angriffskraft – und desto mehr Reihen schickst du an andere Gegner!Wenn du während des Spiels wissen willst, wie es bei denen Gegnern aussieht, wirf einen Blick außerhalb deines Spielfelds. Dort werden dir die Bildschirme deiner Gegner in Miniaturform angezeigt! Lass dich davon jedoch nicht zu sehr ablenken!Ein Blick auf die StatisikZwischen Kämpfen kannst du auf deiner Statistik sehen, wie viele Gegner du besiegt hast, deine T-Spins zusammenzählen und mehr. Je mehr Siege du verzeichnen kannst, desto höher ist dein Spielerrang. Zeige der Welt, dass du ein wahrer Puzzlemeister bist!In TETRIS® 99 werden spezielle zeitlich befristete Online-Events abgehalten. Wenn du eines dieser Matches für dich entscheiden kannst, erhältst du die Chance auf einen Preis. Weitere Informationen hierzu folgen demnächst!"Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer