Disney Tsum Tsum Festival: Minispiel-Sammlung erscheint 2019 exklusiv für Switch - 4Players.de

Die Minispiel-Sammlung Disney Tsum Tsum Festival erscheint in diesem Jahr exklusiv für Switch. Die Ankündigung erfolgte bei der Nintendo-Direct-Präsentation. Bis zu vier Spieler dürfen entweder lokal oder in Online-Partien mit diversen Disney-Figuren gegeneinander antreten.Die Entwicklung übernimmt Bandai Namco. Dort heißt es auf der offiziellen Webseite

"Disney TSUM TSUM FESTIVAL bringt zum ersten Mal die populären Tsum Tsum-Kuscheltiere der beliebten Disney-Charaktere exklusiv auf Nintendo Switch. Das Spiel bietet eine große Auswahl an Disney-Stars, darunter Micky und Minnie Maus, die in vielen Partyspielen gespielt werden können. Dabei können SpielerInnen mit bis zu vier Spielern auf einer Nintendo Switch spielen, oder auch online gegen Tsum Tsum-Fans aus aller Welt antreten.

For the 1st time ever, the cute and colorful world of Disney TSUM TSUM is going to be on #NintendoSwitch!



Get ready to play with a large roster of beloved characters and a myriad of party games in Disney TSUM TSUM FESTIVAL! #TsumTsumFest pic.twitter.com/Sb03MDYKtC