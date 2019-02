BoxBoy! + BoxGirl!: Kooperatives Puzzlespiel erscheint im April für Switch - 4Players.de

Im Rahmen der Direct-Präsentation hat Nintendo den Puzzle-Plattformer BoxBoy! + BoxGirl! enthüllt, der bei den den Kirby-Machern HAL Laboratory, Inc. entsteht. Im Gegensatz zu früheren Auftritten der Reihe auf dem 3DS wird es auf der Switch möglich sein, in ausgewählten Abschnitten die Rätsel im neuen Koop-Modus mit einem weiteren Mitspieler zu lösen.Insgesamt soll das Spiel 270 Level bieten und am 26. April exklusiv für Switch erscheinen. In der Pressemitteilung verspricht Nintendo außerdem noch einen Bonus für Spieler, die alle Rätsel lösen. In diesem Fall soll ein kniffliges Extra-Abenteuer freigeschaltet werden, in dem man Qbbys weiblichen Sidekick Qudy steuert.