Audica: Musik-Shooter von Harmonix im Early Access gestartet - 4Players.de

Harmonix hat sein neues Projekt Audica im Early Access bei Steam und im Oculus Store veröffentlicht. Dabei versuchen die Macher von Titeln wie Rock Band, Dance Central und Amplitude, ihre Musikspiel-Elemente mit Shooter-Mechaniken zu verknüpfen. Man muss sich hier also im Takt durch die Ziele ballern und schlagen. Wie bei Rock Band & Co setzt man offenbar auch hier auf lizenzierte Songs und verspricht Tracks von weltbekannten Künstler aus dem Genre der elektronischen Musik.Genau wie das artverwandte Beat Saber funktioniert auch Audica ausschließlich mit VR - unterstützt werden sowohl Oculus Rift als auch HTC Vive. Der Zugang zum Early Access beträgt 16,79 Euro. Die frühe Fassung beinhaltet bereits zehn der mehr als 25 geplanten Songs, Online-Bestenlisten, vier Schwierigkeitsgrade, einen Schauplatz und ein Waffen-Set. Die Vollversion soll noch in diesem Jahr erscheinen, wobei Harmonix bereits angkündigt, dass der Verkaufspreis mit zunehmenden Inhalten vermutlich steigen wird.Folgende zehn Tracks sind beim Early Access enthalten:1788-L & Blanke – “Destiny”Alison Wonderland – “I Want U”Au5 & Fractal – “Smoke”DJ Fresh ft. Ms. Dynamite – “Gold Dust”Donna Summer – “I Feel Love (Afrojack Remix)”James Egbert – “The Space”Jeff Allen – “Lazerface”Noisia – “Collider”Savant – “Splinter”Zedd & Grey – “Adrenaline”Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer