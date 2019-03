Don't Escape: 4 Days in a Wasteland: Der Überlebenskampf in der postapokalyptischen Einöde hat begonnen - 4Players.de

Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac) Screenshot - Don't Escape: 4 Days in a Wasteland (Mac)

Die Armor Games Studios und scriptwelder haben ihr Point'n'Click-Adventure Don't Escape: 4 Days in a Wasteland am 11. März 2019 für PC veröffentlicht. Der Sci-Fi-Thriller im Pixel-Stil, in dem die Erde durch ein Zerbrechen des Mondes aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, wird auf Steam GOG und Kartridge mit einem Launch-Rabatt von 15 Prozent angeboten. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind allesamt positiv. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer