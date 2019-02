Million Arthur: Arcana Blood: Anime-Prügler erscheint im Sommer auf Steam - 4Players.de

Screenshot - Million Arthur: Arcana Blood (PC) Screenshot - Million Arthur: Arcana Blood (PC) Screenshot - Million Arthur: Arcana Blood (PC) Screenshot - Million Arthur: Arcana Blood (PC) Screenshot - Million Arthur: Arcana Blood (PC) Screenshot - Million Arthur: Arcana Blood (PC) Screenshot - Million Arthur: Arcana Blood (PC)

Square Enix und Graphic Tank werden das 2D-Beat'em-Up Million Arthur: Arcana Blood im Sommer 2019 für PC ( Steam ) veröffentlichen. Dazu heißt es vom Publisher: "Das 2D-Action-Spiel ist in einem fiktionalen Britannien angesiedelt, in dem eine Million verschiedene König Arthurs danach streben, der eine wahre König zu werden. MILLION ARTHUR: ARCANA BLOOD ist ein klassisches Beat 'em up mit spektakulären Angriffen und einer Auswahl von 13 spielbaren Kämpfern sowie 31 'Support Knight'-Charakteren, die beschworen werden können.MILLION ARTHUR: ARCANA BLOOD bringt Charaktere aus der Reihe wie 'Blade Protector Arthur', 'Thief Arthur' und 'Lynx Arthur' sowie Gastkämpfer zusammen - darunter 'Otherworldly Riesz' aus SEIKEN DENSETSU 3, 'Otherworldly Koume Sakiyama' aus LORD OF VERMILION und 'Otherworldly Iori Yagami' aus THE KING OF FIGHTERS XIV.Neben der Arcade-Action können Fans der MILLION ARTHUR-Reihe eine ganz neue Geschichte des Autors Kazuma Kamachi genießen, die sich auf Britanniens 'Grand Martial Arts Tournament' und die Krieger konzentriert, die den Sieg und die Anerkennung als der wahre Arthur anstreben." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer