Iratus: Lord of the Dead: Taktik-Rollenspiel à la Darkest Dungeon angekündigt - 4Players.de

Daedalic Entertainment (Publisher) und Unfrozen (Entwicklerstudio) haben Iratus: Lord of the Dead für PC angekündigt. Das stark an Darkest Dungeon angelehnte Taktik-Rollenspiel mit dem Nekromanten Iratus in der Hauptrolle soll im Sommer 2019 auf Steam im Early Access erscheinen."Eingesperrt in den tiefsten Verliesen seiner Widersacher, ist der Nekromant Iratus von den Toten auferstanden und bereit, sich von seinen Fesseln zu befreien. In seinem Gefängnis hatte er genug Zeit zum Schmieden ruchloser Pläne und sinnt nun auf Rache. Folglich stellt er sich aus den sterblichen Überresten seiner Feinde Truppen dunkler Champions zusammen und macht sich auf den beschwerlichen Weg durch den tiefsten Dungeon bis hinauf in den Palast seiner Peiniger. Doch bevor er aus dem Kerker entkommen kann, müssen Iratus und seine untoten Schergen erst die verschiedensten Helden-Einheiten bezwingen."Aus Fleisch, Knochen und anderen Überresten seiner Opfer erschafft der Totenbeschwörer in seinem Unterschlupf Untergebene, die zusammen über mehr als 50 verschiedene Fähigkeiten verfügen. Mit der Zeit wächst die Macht des Nekromanten und er erhält Talentpunkte, die in Alchemie, Magie und taktische Fähigkeiten investiert werden können. Die Kämpfe finden im Runden-Modus statt.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer