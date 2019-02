Darkest Dungeon

Red Hook hat2 kurz und knapp angekündigt . Das Kampfsystem aus dem Vorgänger wird zurückkehren, aber mit deutlichen Verbesserungen in Bezug auf Spielmechanik und Präsentation. Die Metagame-Struktur bzw. die übergreifende Verbindung zwischen den Kämpfen soll "völlig anderes" sein. Es soll diesmal darum gehen, "eine zermürbende Reise durchzustehen" und nicht "den eigenen Garten aufzuräumen". Die Entwickler wollen den Spielern einen Einblick in die "übernatürliche Apokalypse" jenseits des Anwesens aus dem ersten Teil geben. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Der Vorgänger sahnte in unserem Test einen Platin-Award ab ( zum Test ).Die Red Hook Studios beschäftigen derzeit 14 Mitarbeiter. In den nächsten 18 Monaten sollen weitere Personen (sechs oder mehr) eingestellt werden. Den ersten Teil haben hauptsächlich fünf Leute entwickelt. Obwohl es große strukturelle Unterschiede zwischen Darkest Dungeon und Darkest Dungeon 2 geben wird, würde sich die Fortsetzung weiterhin gut für einen Early-Access-Ansatz anbieten.Letztes aktuelles Video: Teaser The Howling End