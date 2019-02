Devotion: Taiwanesischer Horrortrip in die 80er Jahre steht bereit - 4Players.de

Screenshot - Devotion (PC) Screenshot - Devotion (PC) Screenshot - Devotion (PC) Screenshot - Devotion (PC) Screenshot - Devotion (PC) Screenshot - Devotion (PC) Screenshot - Devotion (PC) Screenshot - Devotion (PC) Screenshot - Devotion (PC)

Red Candle Games ( Detention ), Winking und Indievent haben ihren First-Person-Horrortrip Devotion , in dem man in die Abgründe einer religiösen taiwanesischen Familie in den 1980er Jahren eintaucht, am 19. Februar 2019 für PC ( Steam ) veröffentlicht. Der Preis beträgt 13,99 Euro, während die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" sind. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer