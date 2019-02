Devotion: Red Candle Games entfernt sein Horrorspiel nach chinesischem Eklat vorerst aus dem Steam-Store - 4Players.de

aus dem Steam-Store, um einen weiteren kompletten QA-Check durchzuführen. Gleichzeitig würden wir gerne diese Gelegenheit wahrnehmen, um den gestiegenen Druck in unserer Community zu senken, der von unserem vorigen Art-Material-Vorfall herrührt, unser Team würde zudem unser Spiel-Material noch einmal überprüfen, um sicher zu gehen, dass keine anderen unbeabsichtigten Materialien eingefügt wurden. Wir hoffen, dass dies allen Teilen des Publikums dabei hilft, sich nach seiner Rückkehr voll aufs Spiel selbst konzentrieren zu können."

Der taiwanesische Entwickler Red Candle Games hat sich mit seinem neuem Survival-Horror-Spiel Devotion laut PCGamer.com ordentlich in die Nesseln gesetzt: Nach einem Aufschrei um eine enthaltene Verballhornung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping habe das Team sein Spiel vorerst wieder aus dem Steam-Store entfernt.Offenbar hatte ein Bild den Präsidenten der benachbarten Volksrepublik mit der Kinderbuch-Figur Winnie the Pooh in Verbindung gebracht, was dort ganz und gar nicht gerne gesehen wird: Eine erste Folge sei ein Review-Bombing gewesen, welches auch das letzte Spiel des Studios Detention betroffen habe. Es folgte eine ausführliche Entschuldigung des Entwicklers, in welcher er den "schrecklich unprofessionellen Fehler" tief bedauert: "Es ist weder Red Candles Vision, insgeheim umfassende Ideologie zu projezieren, noch ist sie es, jegliche reale Personen zu attackieren". Die wahre Botschaft des Spiels erschließe sich im Laufe der Handlung, so das Team.Später folgte die Entfernung aus dem chinesischen Steam-Store, danach entfernten die Entwickler ihren Titel vorerst komplett von Steam. Hier das Statement der Entwickler von der Community-Seite "Aufgrund technischer Probleme, die unerwartete Abstürze verursachen und aufgrund anderer Gründe entfernen wirLaut einem ausführlicheren Statement der Entwickler sei auch ihr offizieller Weibo-Account geschlossen worden - was aufgrund der weiten Verbreitung des sozialen Netzwerks in der Volksrepublik problematisch werden könnte. PCGamer.com fügt hinzu, dass auch dei Publisher Indievent und Winking Entertainment ihren Vertrag mit dem Entwickler aufgekündigt hätten, wodurch das Studio selbst für Rückerstattungen aufkommen müsse.Red Candle Games' letztes Spiel Detention schaffte es übrigens relativ geschickt, die persönlichen und gesellschaftlichen Abgründe des Taiwan-Konflikts in einem Horror-Adventure zu thematisieren; zum Test der Switch-Version geht es hier . Auch dort werden die Spannungen zwischen der Volksrepublik China und der Republik China (Taiwan) spürbar.