Haven: Rebellische Liebesgeschichte in Rollenspielform auf einem einsamen Planeten angekündigt - 4Players.de

Die gar nicht so große französische Stadt Montpellier etabliert sich immer mehr als Entwickler-Hochburg: Neben Ubisofts dortigem Studio ( Beyond Good & Evil 2 ), Michel Ancels Wild Sheep Studio ( Wild ) und den Magic Design Studios ( Unruly Heroes ) arbeitet derzeit Entwickler The Game Bakers ( Furi ) am "Adventure-Rollenspiel" Haven , das den Spieler ins All befördert."Spiele als zwei Liebende, die von einem verschollenen Planeten entkommen sind" lautet die Prämisse von Haven, "alles was zählt, ist, zusammenzubleiben. Ein Rollenspiel, dass sich allein oder mit jemand Besonderem zusammen spielen lässt". Das Abenteuer über alltägliche Liebe, Rebellion gegen die Regeln und "Lebensmittel" ist für den PC und nicht näher spezifizierte "Konsolen" geplant. Es befindet sich bereits seit zwei Jahren in der Entwicklung. Auf Steam Discord und im Studio-Newsletter soll es "bald" weitere Infos geben - zur offiziellen Website geht es hier