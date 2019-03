Fenimore Fillmore: 3 Skulls of the Toltecs (Remaster): Neuauflage des Adventure-Klassikers erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 18. März 2019, 07:30 Uhr:

Inzwischen haben die Casual Brothers ihre Neuauflage von Fenimore Fillmore: 3 Skulls of the Toltecs für PC veröffentlicht. Auf Steam wird das Point'n'Click-Adventure im Wilden Westen noch bis zum 21. März 2019 mit 40 Prozent Launch-Rabatt angeboten. Ein Bundle zusammen mit Fenimore Fillmore: The Westerner kann aktuell ebenfalls vergünstigt erworben werden.

Ursprüngliche Meldung vom 21. Februar 2019, 09:30 Uhr:

Die Casual Brothers werkeln an einem Remaster des 1996 erschienenen Point'n'Click-Adventures Fenimore Fillmore: 3 Skulls of the Toltecs . Die Neuauflage des Wildwest-Abenteuers soll einen Wechsel zwischen klassischer und überarbeiteter Grafik bieten, Auflösungen von bis zu 4K unterstützen und ab dem 15. März 2019 für PC ( Steam ) erhältlich sein. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer