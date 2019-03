Vambrace: Cold Soul: Fantasy-Abenteuer mit Roguelike-Elementen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac) Screenshot - Vambrace: Cold Soul (Mac)

Embark on an epic fanasy-adventure spanning 7 intriguing chapters

Complete sub-quests to unlock up to 26 new, thematic character skins

Assemble your party from 5 races and 10 unique classes of recruits

Craft items and armour from precious materials gathered on your trips that will unlock new skills and enhance stats

Make crucial decisions - one wrong turn can seal your party's fate

Prepare well or condemn your comrades to permanent death

Find codex pages to expand upon the world's history and mythical lore

Devespresso Games und Headup Games haben das Fantasy-Abenteuer Vambrace: Cold Soul angekündigt. Laut Pressemitteilung soll der Titel Roguelike-Elemente enthalten, strategische Kämpfe bieten und auch die Geschichte soll im Vordergrund stehen. Damit schlägt das Studio neue Wege ein als bei seinem vorherigen Spiel The Coma: Recut, wo man eher in Horrorgefilden unterwegs war.Hier will man sich stattdessen auf die Zusammenstellung einer Party mit mehreren Klassen, fordernde Roguelike-Expeditionen und eine immersive Handlung konzentrieren. Stilistisch sollen mit handgezeichneten 2D-Kulissen zudem Retro-Fans angesprochen werden.Dabei folgt man der Protagonistin Evelia Lyric, die als Träger einer speziellen Reliquie als einziger Mensch in der Lage ist, die verfluchte Stadt Icenaire zu betreten, in der zahlreiche Gefahren lauern.Vambrace: Cold Soul erscheint bereits am 25. April für PC und Mac. Umsetzungen für Switch, PS4 und Xbox One sollen im dritten Quartal folgen. Hier die Features laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer