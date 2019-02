Monster Jam Steel Titans: Monster-Truck-Rennspiel für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Monster Jam Steel Titans (PC) Screenshot - Monster Jam Steel Titans (PC) Screenshot - Monster Jam Steel Titans (PC) Screenshot - Monster Jam Steel Titans (PC) Screenshot - Monster Jam Steel Titans (PC) Screenshot - Monster Jam Steel Titans (PC) Screenshot - Monster Jam Steel Titans (PC) Screenshot - Monster Jam Steel Titans (PC)

THQ Nordic und Feld Entertainment haben Monster Jam Steel Titans im Zuge der Monster Jam World Finals für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Off-Road-Rennspiel wird am 25. Juni 2019 weltweit im Einzelhandel und in digitaler Form erscheinen (Preis: PC für 29,99 Euro; Konsolen für 39,99 Euro). Der offiziell lizenzierte Titel wird alle Trucks, Athleten und Stadien umfassen."Monster Jam Steel Titans bringt Fans über das Stadion hinaus und lässt sie am Erlebnis teilhaben, wie es ist zu trainieren und schließlich gegeneinander anzutreten, genau wie ihre liebsten professionellen Monster-Jam-Sportler im echten Leben. Alle Trucks, Fahrer, Stunts, Stadien und die gespannte Atmosphäre gibt es gebündelt in einem Spiel", schreibt der Publisher.Entwickelt wird Monster Jam Steel Titans von den Rainbow Studios (MX vs. ATV). Die Wettbewerbe von Monster Jam Steel Titans sind Stadienrennen, Two-Wheel-Skill-Herausforderungen, Freestyle, Waypoint-Rennen, Circuit-Rennen und Zerstörung auf Zeit. Vorbesteller der digitalen Download-Version im PlayStation Store oder im Microsoft Store erhalten Zugriff auf drei weitere Monster-Jam-Trucks. Vorbesteller im Einzelhandel dürfen mit einem von vier goldenen Monster-Jam-Trucks starten. Außerdem gibt es eine Collector's Edition mit dem limitierten "Gold Grave Digger" im Maßstab 1:24 für 79,99 Euro."Von der atemberaubenden Optik bis hin zu der unglaublich realistischen Truck-Physik haben wir die bis dato authentischste 'Monster Jam'-Videospielerfahrung geschaffen", sagt Jeff Bialosky, Vizepräsident für Licensing & Retail Development bei Feld Entertainment. "Wir freuen uns, unseren Fans diesen Juni Monster Jam Steel Titans zu präsentieren und ihnen das Gefühl nahezubringen, hinter dem Steuer eines Monster-Jam-Trucks zu sitzen, direkt im Anschluss an unsere Monster Jam World Finals 2019 im Mai.""Unser Team bei Rainbow Studios hat unermüdlich mit unseren Partnern bei Feld Entertainment daran gearbeitet, dass wir jedem Fan gerecht werden können, wenn es darum geht, sich hinter das Steuer seines Lieblingstrucks zu setzen", so Chris Gilbert, CEO bei Rainbow Studios. "Ich für meinen Teil werde diesen Juni im El Toro Loco Wheelies und Rückwärtssalti machen!"Letztes aktuelles Video: Ankündigung