Russia 2055: Ein-Mann-Projekt in Unreal Engine 4 überrascht mit aufwändiger Grafik - 4Players.de

Gameplay Update: I'm becoming more excited to see people play this game. 😮Its pretty cool to have received so much positive support around the project! pic.twitter.com/H8E5EYyrUl — Invictus Volition (@InvictusVoliton) 23. Februar 2019

Gameplay Update: working on this camera shaking or inertia effect. Kinda starting to look like those "found footage" movies. hope people like it, i dunno pic.twitter.com/3gdXdHtRqQ — Invictus Volition (@InvictusVoliton) 14. Februar 2019

Das Magazin dsogaming.com ist auf ein erstaunlich aufwändig präsentiertes Ein-Mann-Actionprojekt in der First-Person-Perspektive gestoßen: Russia 2055 soll am 28. Februar als Pre-Alpha erhältlich sein, so der Entwickler Invictus Volition, der auf Twitter zwei frische Spielszenen-Videos gepostet hat:Eines davon stellt bereits Levels und Spielmechaniken vor, während die übrigen bisherigen Videos sich vor allem auf eine cineastische Präsentation konzentrieren, die mit der Unreal Engine 4 berechnet wird. Bisher hat sich noch kein Publisher gefunden; hier die erste bewegten Eindrücke des vorerst offenbar für PC geplanten Titels.