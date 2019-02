Metamorphosis: Adaption von "Die Verwandlung" (Franz Kafka) als Rätsel-Plattformer - 4Players.de

Screenshot - Metamorphosis (PC) Screenshot - Metamorphosis (PC) Screenshot - Metamorphosis (PC) Screenshot - Metamorphosis (PC) Screenshot - Metamorphosis (PC)

Ovid Works wird Metamorphosis im Herbst 2019 für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlichen. Das Spiel ist ein Rätsel-Plattformer aus der Ego-Perspektive über einen Mann, der sich auf mysteriöse Weise in einen Käfer verwandelt hat. Es soll Franz Kafkas Kurzgeschichte "Die Verwandlung" aufgreifen."Ovid Works versetzt den Spieler in die Rolle des Verkäufers Gregor Samsa, der sich plötzlich aus unerklärlichen Gründen in einen Käfer verwandelt. Krabbelnd begibt Gregor sich auf eine Reise, um sich selbst und seinen Freund Joseph zu befreien, der verhaftet wurde. Dummerweise erkennt Joseph seinen Freund in Gestalt eines Käfers nicht, was die Dinge zusätzlich kompliziert macht. Um Joseph zu retten und die eigene Verwandlung rückgängig zu machen, begibt sich der Spieler auf eine gefährliche Reise durch eine Welt, die aus der Perspektive eines Käfers bedrohlich und unbekannt wirkt. Was eben noch Alltags-Gegenstände waren, sind jetzt nahezu unüberwindbare Hindernisse. Springend und kletternd erkundet der Spieler die Welt. Mit Hilfe verschiedener Fähigkeiten bahnt sich Gregor als Käfer den Weg durch Ecken und Ritzen, die er als Mensch nie wahrgenommen hat.""Wir sind alle große Kafka Fans bei Ovid Works, und wir wollten mit einem Videospiel eine Hommage an seine eigenartigen, intensiven Geschichten voll schwarzem Humor kreieren", sagt Zaq Chojecki, Game Director bei Ovid Works. "Spiele funktionieren als Medium aber ganz anders, daher ist es keine Kopie der Geschichte geworden. Kafka Fans werden 'Die Verwandlung' mit Sicherheit neu entdecken und wer das Buch nicht kennt, für den ist Metamorphosis einfach ein liebevoll inszenierte, etwas skurrile Geschichte.""In Metamorphosis kombinieren wir First-Person Puzzle-Elemente wie etwa in Portal und eine tiefgründige Geschichte, die auf einem Stück Weltliteratur des 20. Jahrhunderts basiert", so Jacek Debowski, CEO von Ovid Works. "Es ist ein ziemlich einzigartiger Ansatz!"Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer