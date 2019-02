Freedom Finger: Weltraum-Freiheitskampf mit fliegendem Mittelfinger - 4Players.de

Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac) Screenshot - Freedom Finger (Mac)

Wide Right Interactive haben ihren ersten Titel für PC und Mac angekündigt: Freedom Finger. Das "respektlose" Shoot'em-Up soll im Laufe des Jahres erscheinen In Freedom Finger steuern die Spieler den noch unbedarften Weltraumpiloten "Gamma Ray", der auf eine intergalaktische Rettungsmission aufbricht, um Mondforscher zu retten, die von Terroristen entführt wurden. Das Raumschiff von Gamma Ray kann feuern, während es allen den Mittelfinger zeigt, die so bescheuert sind, sich mit ihm anzulegen. Die Form einer Faust kommt nicht von ungefähr: Das Schiff kann Gegner schlagen, werfen, greifen und Feinde im Nahkampf verprügeln. Gegner, Bosse, Angriffsmuster und Level-Events sollen immer synchron zur Musik sein (Rhythmus-basierte Action). Der Soundtrack wird lizenzierte Musik von Red Fang, METZ, Power Trip, Com Truise, White Fence, Ty Segall, Makeup and Vanity Set, True Widow, The Radio Dept., Drab Majesty, John Maus, Vektroid, Danimal Cannon und Cleaners from Venus umfassen. Zum Synchronsprecher-Aufgebot gehören Nolan North, John DiMaggio, Sam Riegel und Eric Bauza."Allerdings werden die Spieler bald rausfinden, dass ihre Mission unheimlicher wird als zunächst angenommen und sie bald schon schwierige Entscheidungen treffen werden müssen, um das Schicksal der unschuldigen Geiseln mitzubestimmen. Die Spieler erwartet ein teilweise übertriebenes, satirisches und spannendes Abenteuer voller Spaß und scharfer Kommentare zu der heutigen sozialen Situation, alles in eine Geschichte verpackt, die sich im Laufe der 36 Level voller Shoot'em-Up-Action entfaltet", heißt es in der Pressemitteilung."Für unser erstes Videogame wollten wir etwas erschaffen, das sich wirklich von der Masse abhebt und die Spieler überrascht", so Jim Dirschberger, Gründer von Wide Right Interactive. "Freedom Finger verbindet eine satirische Story mit verrückten Charakteren, Punk-Visuals, einem großartigen Soundtrack und intensivem rhythmischen Shoot'em-Up Gameplay und wird so zu etwas, das wie wir glauben noch nie jemand so gemacht hat."Letztes aktuelles Video: Ankündigung