Offworld Trading Company: Market Corrections: Erweiterung und Multiplayer fürs Hauptspiel veröffentlicht - 4Players.de

Verwandle deine Freunde in Freundfeinde! Mit einem robusten und spannenden Mehrspieler-Modus, dem bis zu acht Spieler beitreten können, ist kein Spiel in Offworld Trading Company wie das andere! Der Markt schwankt in Abhängigkeit davon, für welche der vier Anfangsunternehmen du und deine Gegner sich entscheiden, und welche Ressourcen gesammelt werden. Strategie ist der Schlüssel, und fragile Bündnisse zwischen Rivalen gehen schnell in die Brüche, wenn sich die Gelegenheit bietet."



In der Erweiterung sind zwölf neue Karten und drei Charakter-Kampagnen enthalten, die eräutern, warum die Menschheit damit begann, den Mars zu kolonisieren:

A sentient robot who has spent years serving humans, Reni-6 seeks to change humanity’s perception on robotics. By providing food and aid to the colonies, Reni-6 hopes they’ll see that not all technology is bad - in fact, it can even be helpful.A brilliant scientist, Ilana was there when a mysterious algorithm wiped out Earth’s technology. Her mentor, Silas, is keen to make certain that the same doesn’t happen to Mars, and for the time being she’s left in charge of the company to make sure things keep operating smoothly.Frank doesn’t talk much about why he was sent to Mars - and most people are afraid enough not to ask. It is a reputation that he never asked for, one that he seeks to change for himself, as well as the rest of the colonists who first came to Mars as prisoners."