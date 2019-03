Treasure Stack: Das Schatzkisten-Wettstapeln hat begonnen - 4Players.de

Screenshot - Treasure Stack (PC) Screenshot - Treasure Stack (PC) Screenshot - Treasure Stack (PC) Screenshot - Treasure Stack (PC) Screenshot - Treasure Stack (PC) Screenshot - Treasure Stack (PC) Screenshot - Treasure Stack (PC)

Am 1. März 2019 haben PIXELAKES ihr Puzzlespiel Treasure Stack für Nintendo Switch ( eShop ), Xbox One ( Microsoft Store ) und PC ( Steam ) veröffentlicht. In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Treasure Stack vereint den pulsierenden Druck eines fallenden Blockpuzzle-Spiels mit einer mit Enterhaken versehenen Plattform und bietet ein schnelles, aufregendes Party-Spielerlebnis wie kein anderes. Wenn Schatzkisten und Schlüssel vom Himmel fallen und den Bildschirm zu füllen drohen, übernimm die direkte Kontrolle über einen verpixelten Helden, wenn du rennend, springend, greifend, kletternd, raufend und stapelnd passende Farben spielst, um die Sintflut aus Blocks in Schach zu halten. Aber starte nicht unvorbereitet! Schalte über 100 Gegenstände frei, um deinen Helden zu individualisieren und mit allem fertig zu werden – von Schleim mit Kettensägen bis hin zu aviären Boxhandschuh-Enterhaken.Treasure Stack ist für Einzelspieler und Multiplayer-Puzzle-Fans gedacht und bietet eine Vielzahl an Modi - egal ob du deine Fähigkeiten im Herausforderungsmodus testest, mit deinen Freunden im 4-Player-Lokalversus feierst oder den Rest der Welt in Online-Versus erobern willst. (...) Hier können die Spieler ihre Stacking-Fähigkeiten mit Freunden verfeinern, Ranglisten-Matchmaking, bei dem die weltbesten Spieler die Online-Rangliste erklimmen und exklusive saisonabhängige Belohnungen erhalten - es gibt einen Modus für jedes Können. Staple, wie du willst - mit einem ansprechenden und einfach zu verstehenden Gameplay, das eine zu meisternde hohe Skill-Obergrenze verbirgt!" Zudem werden Cross-Play sowie Gaststars aus Zarvot King of the Hat und Joggernauts versprochen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch