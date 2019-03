Recompile: Sci-Fi-Metroidvania mit dynamischem Erzählsystem - 4Players.de

Screenshot - Recompile (PC) Screenshot - Recompile (PC) Screenshot - Recompile (PC) Screenshot - Recompile (PC) Screenshot - Recompile (PC) Screenshot - Recompile (PC) Screenshot - Recompile (PC) Screenshot - Recompile (PC)

Das englische Indie-Team Phigames und der Publisher Dear Villagers (ehemals Playdius) haben Recompile für PC (Termin: 2020) angekündigt . Das 3D-Sci-Fi-Metroidvania wird als atmosphärisches Einzelspieler-Abenteuer mit einem sich verzweigenden Story-System beschrieben. Es kommt ein dynamisches Erzählsystem zum Einsatz - je nachdem, wie der Spieler agiert, ändert sich die Spielwelt. Auch mehrere Enden werden geboten. Ansonsten versprechen die Entwickler "präzise Jump'n'Run-Action, intensive Gefechten, Hacking-Puzzles und einen reaktiven, treibenden Elektrosoundtrack"."Währenddessen erkundet die düstere Sci-Fi-Geschichte Themen wie das Empfindungsvermögen von Maschinen oder die Definition von Realität. Spieler übernehmen die Rolle eines fehlerhaften Codes, der Ansätze von eigenständigen Empfindungen zeigt, aber im Mainframe gefangen ist. Der Mainframe ist eine digitale Einöde, die jegliche unbefugte Besucher löschen will. Hindernisse in der Spielwelt umfassen intelligente Gegner, Schaltkreis-Rätsel und mehr. Zudem kann so ziemlich alles im Spiel, bis zu den Gegnern, gehackt werden", heißt es weiter."Im April habe ich auf Twitter ein GIF von einem Spiel, an dem ich gearbeitet habe, gepostet und das hat mein Leben grundlegend verändert. Innerhalb eines Tages wurde der Post tausende Male geteilt und mithilfe des großen Interesses konnte ich mein Hobby in einen Job verwandeln", sagt Phi Dinh, Entwickler von Recompile. "Seitdem habe ich mit meinem Team fleißig an Recompile gearbeitet, um mit dem neuen Narrative-System frischen Wind in das Metroidvania-Genre zu bringen."Letztes aktuelles Video: Trailer