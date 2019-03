Dear Villagers: Namensänderung und neue Ausrichtung für Indie-Publisher Playdius - 4Players.de

Der Indie-Publisher Playdius hat eine neue Ausrichtung und einen Namen bzw. "ein Rebranding" angekündigt. Der neue Name wird "Dear Villagers" sein. Playdius hatte u. a. Bury me, my Love Away: Journey to the Unexpected und Edge of Eternity vertrieben.Dear Villagers ist wiederum der Publishing-Arm von Plug in Digital - ein unabhängiger Videospiel-Distributor, der kürzlich in einer Investitionsrunde 2 Mio. Euro aufbringen konnte. Das Investment soll hauptsächlich genutzt werden, um die neue Publishing-Strategie unter dem Dear-Villagers-Banner zu unterstützen. Die neue Richtung des Publishers konzentriert sich darauf, einen Katalog aus Midcore- und Hardcore-Titeln für PC und Konsole aufzubauen, die von hochwertigen Indie-Titeln bis zu AA-Games reichen.Im Zuge des Rebrandings wird der Publisher in dieser Woche ein Story-Update für Edge of Eternity (Early Access) veröffentlichen, Rabatt-Aktionen starten und ein kostenloses Wochenende für das futuristische Parkour-Spiel Hover veranstalten."Mit Playdius haben wir ein sehr vielseitiges Line-Up aus Mainstream-Narrative-Games für Mobile sowie Hardcore-RPGs für PC und Konsole angeboten. Wir sind sehr stolz darauf, was wir erreicht haben, aber denken, dass unser Fokus nicht klar genug war", sagt Guillaume Jamet, Head of Publishing of Dear Villagers. "Mit dem Wachstum unseres Unternehmens haben wir uns entschlossen eine neue Publishing-Strategie einzuschlagen, die sich klar als eine starke Marke für Hardcorespiele für PC und Konsole versteht und positioniert. Dear Villagers ist eine herzliche Einladung unserer kleinen unüblichen Nachbarschaft, die wir in der Spieleindustrie aufbauen, beizutreten. Ein Ort, an dem talentierte Studios ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und an der Spieler einzigartige und mutige Titel genießen können."