Boneworks: Schießen, stechen und schlagen in VR - mit hochpräziser, physikalisch korrekter Schadenswirkung - 4Players.de

Entwickler Stress Level Zero möchte den Kampf in VR intensiver und authentischer gestalten: Statt wie anderswo Knöpfe zu drücken oder vorberechnete Attacken zu starten, soll der Kampf in Boneworks komplett physikbasiert ablaufen - mit mannigfaltigen Gewehren, Schlagwaffen, Pfeil und Bogen oder sogar zahlreichen anderen herumliegenden Gegenständen.Dadurch könne der Spieler Attacken sehr individuell und experimentell entgegentreten, Rätsel lösen und sogar Fallen bauen. Aktuelle Videos zeigen sogar, wie man in dem Spiel diverse Objekte wie ein Brecheisen feinfühlig durch die Finger rutschen lässt oder sie wie ein Jongleur durch die Luft wirbelt. Das für 2019 geplante Action-Adventure mit narrativem Fokus ist zwar für Rift/Touch, Vive und Windows Mixed Reality angekündigt. Besonders realitätsnah dürfte der Spielablauf aber mit Valves geplanten Knuckles-Controllern für Vive ablaufen (inklusive Finger-Tracking und Griffstärke), wie sich in einem beeindruckenden Präsentations-Video auf dem Youtube-Kanal Node nachvollziehen lässt:Die offizielle Steam-Seite erläutert:Is a narrative VR action adventure using advanced experimental physics mechanics. Dynamically navigate through environments, engage in physics heavy combat, and creatively approach puzzles with physics.