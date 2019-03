supertype: Buchstabenrätsel für Deutschen Computerspielpreis nominiert - 4Players.de

Das von Philipp Stollenmayer erschaffene supertype gehört zu den Nominierten für den Deutschen Computerspielpreis, wie das Awardbüro der Auszeichnung mitgeteilt hat ( wir berichteten ). In vier Kategorien geht der Titel an den Start: Bestes Kinderspiel, Bestes Mobiles Spiel, Bestes Gamedesign und auch Bestes Deutsches Spiel.In supertype müssen Buchstaben bestimmte Punkte erreichen, indem sie wie in einem alten Pachinko-Automaten an Hindernissen vorbei fallen. Welche Buchstaben dabei wie fallen, muss man eben erst herausfinden. Wie das aussehen kann, zeigt der folgende Trailer.Veröffentlicht wurde supertype im Frühjahr vergangenen Jahres; erhältlich ist es sowohl für iOS als auch Android Letztes aktuelles Video: iOS-Trailer