Rape Day: Skandalspiel auf Steam entfernt: Vergewaltigung von Frauen während der Zombie-Apokalypse - 4Players.de

Aktualisierung vom 07. März 2019, 00:03 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 04. März 2019, 16:22 Uhr:

#tw sexuelle Gewalt: Bei @steam_games gibt es ein Game, das heißt "Rape Day". Kein Scheiß. Die Story ist: Es gibt eine Zombie-Apokalypse und du ziehst los und vergewaltigst Frauen. Ja, im Ernst.



Haben sie euch ins Hirn geschissen, @Steam_Support?! pic.twitter.com/19THmQT8FT — mc seeräuberbatman ಠ╭╮ಠ(@LaVieVagabonde) 4. März 2019

Der "Witz": Man kann es gar nicht melden, weil es nicht gegen Richtlinien verstößt... pic.twitter.com/Rvgz78JGYG — Лео Тафельтраубе (@Kraeuterzucker) 4. März 2019

Nach massivem öffentlichen Druck hat Valve Software als Betreiber von Steam nachgegeben und "Rape Day" von der Vertriebsplattform verbannt.Im Statement heißt es: "Angesichts unserer früheren Bekanntmachung ' Who Gets To Be On The Steam Store? ' halten wir die Entscheidung [der Entfernung von Rape Day] für erklärungsbedürftig. Ein Großteil unserer Richtlinien bezüglich dessen, was wir vertreiben, ist und muss reaktionär sein - wir müssen einfach warten und sehen, was über Steam Direct zu uns kommt. Wir müssen dann eine Beurteilung über jedes Risiko abgeben, das es für Valve, unsere Entwicklungspartner oder unsere Kunden darstellt. Nach eingehender Recherche und Diskussion denken wir, dass 'Rape Day' ungewisse Kosten und Risiken mit sich bringt und daher nicht auf Steam erhältlich sein wird. Wir respektieren den Wunsch der Entwickler, sich auszudrücken und der Zweck von Steam ist es, den Entwicklern zu helfen, ein Publikum zu finden, aber dieser Entwickler hat sich für Inhalte und eine Art der Darstellung entschieden, die es uns sehr schwer machen, [dem Entwickler] dabei zu helfen."Bei Steam sorgt aktuell die "Visual Novel" Rape Day für Aufsehen. In dem Grafik-Abenteuer geht es um die Vergewaltigung von Frauen während der Zombie-Apokalypse.Produkt-Beschreibung: "Kontrolliere die Entscheidungen eines bedrohlichen Serienmörders und Vergewaltigers während einer Zombie-Apokalypse. Belästige, ermorde und vergewaltige Frauen, während Du die Geschichte fortsetzt. Es ist eine gefährliche Welt ohne Gesetze. Die Zombies genießen es, das Fleisch von warmen Menschen zu essen und sie brutal zu vergewaltigen, aber Du bist der gefährlichste Vergewaltiger der Stadt."Der gewalttätige Inhalt des Spiels hat bereits viele Beschwerden über Rape Day bei Steam bzw. bei dem Plattformbetreiber Valve Software nach sich gezogen. Angeboten wird das Spiel aber immer noch, was vielfach kritisiert wird. Obgleich das Spiel als "nur für Erwachsene" markiert und nicht überall öffentlich sichtbar ist.Auf der offiziellen Webseite beschreibt Entwickler "Desk Plant" das Spiel als "düstere Komödie" und schwafelt davon, dass er oder sie alles in seinem/ihrem wirklichen Leben mit einem Unterstrom von Sarkasmus und Respektlosigkeit betrachten würde. "Ich lache über die unpassendsten Zeiten im wirklichen Leben und diese emotionale Färbung" würde in den Subtext des Spiels einfließen, heißt es.In roten Buchstaben auf schwarzem Hintergrund schreibt "Desk Plant" weiter: "Wenn wir jemals zu der wissenschaftlichen Schlussfolgerung kommen, dass die Begehung von Verbrechen in Videospielen die Chancen auf Verbrechen im wirklichen Leben erheblich erhöht, dann müssten wir als Gesellschaft an dieser Stelle entscheiden, ob wir einige oder alle Verbrechen in der Fiktion verbieten wollen. Aber man kann nicht erwägen, Vergewaltigung in der Fiktion zu verbieten, ohne Mord und Folter zu verbieten. Mord wurde in der Fiktion normalisiert, während Vergewaltigung noch nicht normalisiert wurde. Irgendwann in der Zukunft werden Spielhistoriker auf visuelle Romane wie 'Rape Day' zurückblicken, während Spielhistoriker jetzt auf Spiele wie 'Grand Theft Auto' zurückblicken oder sogar das erste Mal Nacktheit im Fernsehen gezeigt wurde. Moralische Raserei stoppt die Unterhaltungsindustrie nicht, sie verlangsamt sie, aber mit der Zeit schreitet die Gesellschaft voran und erkennt, dass die rein fiktiven Dinge, von denen sie dachten, sie würden moralischen Verfall oder Gesetzlosigkeit verursachen, nicht dazu führen werden.""Ich wollte ein Spiel machen, das mich unterhält und es gibt sicher auch andere Menschen, denen das Game gefällt. Vier Prozent der Bevölkerung sind Soziopathen und die Geschichte dürfte auch anderen Leuten gefallen", zitiert Der Standard den Entwickler auf Steam. Eine Passage, in der man ein Baby tötet, hatte der Entwickler bereits entfernt und entschuldigte sich für diese Zensur. "Desk Plant" wolle kein "weiteres monotones japanisches Adventure" veröffentlichen.Rape Day soll im April 2019 erscheinen. Wenn es von Steam entfernt werden sollte, möchte es Entwickler Desk Plant auf seiner Webseite anbieten.