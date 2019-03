Terrorarium: Mörderischer Gartenbaukasten bereitet sich auf den Early Access vor - 4Players.de

Screenshot - Terrorarium (PC) Screenshot - Terrorarium (PC) Screenshot - Terrorarium (PC) Screenshot - Terrorarium (PC) Screenshot - Terrorarium (PC)

Die kanadischen Entwickler von Stitch Media werden ihren mörderischen Gartenbaukasten Terrorarium am 20. März 2019 in den Early Access auf Steam schicken, wo er in sechs bis zwölf Monaten zur Marktreife gebracht werden soll. Der Titel soll "schamlose Zerstörung" und "niedlichen Gore" in von Spielern erschaffenen Gärten bieten. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer