She Remembered Caterpillars: Rätselraupen kriechen in Richtung Switch - 4Players.de

Jumpsuit Entertainment und Ysbryd Games werden das 2017 für PC erschienene Puzzlespiel She Remembered Caterpillar s am 28. März 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. In der Spielbeschreibung heißt es: "She Remembered Caterpillars ist ein farben-basiertes Puzzlespiel in einer unheimlichen Pilzpunk-Ästhetik. In einer traumgestaltwandlerischen Welt voller sich krümmender Raupen, farbintensiver Gammies und lebender Architektur belauschst du die Versuche einer Wissenschaftlerin ihren Vater vor dem Tod zu bewahren.Kapitel auf Kapitel enthüllt sich ein seltsames Universum und du beginnst dich zu fragen: Was hat diese Welt an den Rande des Untergangs gebracht? Wer sind die Beteiligten? Was machen die Gammies in dieser Traumwelt?" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer Switch