Supreme Courtship: Gerichtliches Comedy-Adventure sucht Unterstützung auf Kickstarter - 4Players.de

Just Us Games Studio hatten am Valentinstag eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres gerichtlichen Comedy-Adventures Supreme Courtship für PC gestartet. Aktuell haben 287 Unterstützer 13.544 Euro (Zielbetrag: 28.321 Euro) zugesagt. Wer Lust auf einen virtuellen Richterposten am Obersten Gerichtshof hat, kann das Visual-Novel-Projekt ( kostenlose Demo ) noch zehn Tage unterstützen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer